Политолог объяснил интерес Венгрии к расследованию диверсий на СП-1 и СП-2 Политолог Светов: Венгрия заинтересована в возобновлении поставок российского газа в Европу

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Венгрия выступает за расследование диверсий на «Северных потоках», поскольку заинтересована в возобновлении поставок российского газа в Евросоюз, заявил в беседе с «360» политолог Юрий Светов. Эксперт подчеркнул, что венгры рассчитывали, что именно через их страну в Европу будет поступать недорогой газ из России, в результате взрывы на СП-1 и СП-2 стали для них серьезной проблемой.

Взрывы на «Северных потоках» стали очень большой проблемой для венгров. Власти рассчитывали, что через них в Европу пойдет недорогой российский газ, который позволит сохранить полную обеспеченность. Поэтому страна заинтересована, чтобы рано или поздно поставки российского газа в ЕС возобновились, — пояснил Светов.

Политолог добавил, что Венгрия не имеет выходов к морю и для нее крайне важны трубопроводные поставки. Эксперт уточнил, что даже сжиженный природный газ Будапешт получает в преобразованном виде по газопроводам. Поэтому вопросы, касающиеся диверсий на энергетической инфраструктуре, имеют для Будапешта особенное значение, подчеркнул Светов.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал взрывы на «Северных потоках» преднамеренными террористическими актами. Он подчеркнул, что Будапешт выступает за «всестороннее, глубокое, структурированное и подробное расследование».

До этого Сийярто заявил, что Венгрия никогда не поддержит решение ЕС о наложении санкций на атомную отрасль России. Будапешт не согласится с такими санкционными мерами, а их предлагали при разработке десятого санкционного пакета ЕС.