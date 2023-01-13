Политолог объяснил, что мешает ЕС пойти на компромисс с Россией Политолог Федоров: русофобия не позволяет Европе возобновить поставки энергоресурсов из России

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Европейские страны нуждаются в российских энергоресурсах, но не готовы пойти на компромисс из-за «зашкаливающей» русофобии в ЕС, заявил ФБА «Экономика сегодня» политолог Сергей Федоров. ПАО «Интер РАО» ранее не исключила возможных поставок электричества в Финляндию и Прибалтику. Эксперт отметил, что для Европы этот вопрос носит политический характер. Федоров напомнил, что Россия не разрывала торгово-экономических связей, это произошло по инициативе ЕС, который объявил РФ санкционную войну.

Европейцы десять с половиной месяцев назад не просчитали неблагоприятных для них последствий санкций, поэтому на перспективы восстановления такого российского экспорта можно смотреть положительно, но для этого нужно политическое решение со стороны ЕС и стран-контрагентов, — заявил политолог.

Масштабы русофобии, которая с новой силой охватила Европу на фоне очередных поставок оружия Украине, не позволяет политикам в ЕС пойти на компромисс и договориться с РФ о поставках энергии, по его мнению. По словам Федорова, русофобия торжествует в ЕС, где на уровне СМИ зачищены все нейтральные точки зрения.

Однако политолог считает, что рано или поздно Евросоюзу придется как-то выстраивать отношения с РФ.

Русофобия в Европе зашкаливает, много эмоций, но это переходящие моменты. Настанет время, когда Москве и Брюсселю придется налаживать какие-то отношения, и в первую очередь в экономической сфере, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия может возобновить поставки электричества в Финляндию, Латвию, Литву и эстонию. Такая техническая возможность сохраняется в полном объеме, подчеркнули российские экспортеры.