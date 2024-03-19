Политолог объяснил, чем вызван бум новостей о британской королевской семье Политолог Журавлев: бум новостей о королевской семье частично связан с Украиной

Массовые публикации в СМИ о происшествиях в британской королевской семьи могут быть частично связаны со стремлением определенных кругов отвлечь внимание граждан от ситуации на Украине и выборов в России, заявил в беседе с aif.ru политолог Дмитрий Журавлев. По его мнению, кто-то хочет либо привлечь внимание к монархии, либо, наоборот, ее добить.

Большинство британцев внимательно относятся к судьбе короны. Начиная с принцессы Дианы, это любимый сериал: кто хороший, кто плохой, этот процесс идет много лет. С другой стороны, их интересует проблема Украины, им сильно промыли голову, — высказал мнение эксперт.

При этом он признал, что британцев, которым интересна Украина, не получится отвлечь от проблем с помощью смерти Карла III, и наоборот. Эксперт добавил, что нынешний король крайне непопулярен у граждан, и последним «редутом» монархии остается сын и наследник Карла III — принц Уильям, которого жители страны воспринимают как положительного героя.

«Если этот редут падет, то британской монархии будет очень тяжело», —резюмировал политолог.

Ранее Букингемский дворец опубликовал в соцсетях фото короля Великобритании Карла III, которое, как утверждается, было снято утром 19 марта во время его встречи с ветеранами Корейской войны. Пресс-служба королевской семьи распространила снимок на фоне слухов о смерти монарха.