Политолог объяснил, чем опасна для России эскалация конфликта в Косово Политолог Михайлов: эскалация конфликта в Косово может оторвать Сербию от России

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Захват монастыря и нападение на полицейских в Косово — это провокация для эскалации конфликта на Балканах, заявил в комментарии NEWS.ru политолог Евгений Михайлов. По его словам, в этой провокации замешаны западные спецслужбы.

Сегодняшняя ситуация в Косово однозначная, на мой взгляд, кто-то пытается вновь разжечь конфликт на Балканах. Нападение на полицейских и захват монастыря — очевидная провокация, можно расценить это даже как некую спецоперацию сил для эскалации. Думаю, здесь замешаны западные спецслужбы, потому что албанцы сами по себе воинствующие, но без поддержки Сербия бы взяла под контроль регион, — говорит Михайлов.

Политолог говорит, что Сербии не дают набраться сил либо станционными обещаниями, либо «подачками», чтобы страна не пыталась вернуть Косово. При этом эксперт констатирует, что в текущих обстоятельствах Россия не сможет оказать военную помощь Сербии из-за СВО. Он полагает, что цель этих нагнетаний — оторвать Сербию от России.

Ведь если там начнется военный конфликт, мы наверняка будем вынуждены вмешаться и оказать поддержку. Считаю, что Сербия должна не доводить до эскалации конфликта, они сейчас слабы, а Россия участвует в боевых действиях. В нынешней ситуации еще одни столкновения совершенно не выгодны, и ситуация не изменится до завершения СВО, — говорит политолог.

Утром 24 сентября несколько вооруженных человек напали на полицейских в Косово. Глава местного правительства Альбин Курти назвал произошедшее террористической акцией.