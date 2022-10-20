Политолог обвинил Зеленского во вранье о потерях энергетики от ударов РФ Политолог Безпалько: Зеленский преувеличивает потери украинской энергетики от ударов ВС России

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Украины преувеличивают потери украинской энергетики от ударов Вооруженных сил России, рассказал ФБА «Экономика сегодня» политолог Богдан Безпалько. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и его команда откровенно лгут, на самом деле инфраструктура Украины возводилась в советское время, в связи с чем обладает крепким запасом прочности. Он считает, что Киев специально преувеличивает свои потери, чтобы просить у Запада больше помощи.

При регулярных и мощных ударах украинскую энергетику можно вывести из строя, но Зеленский и его команда откровенно лгут. Подобные заявления позволяют Киеву преувеличивать масштабы российских ударов перед Западом, чтобы просить там больше денег, ресурсов и военных средств, включая ПВО. Кроме того, такая риторика нужна некоторым украинским олигархам, — сказал Безпалько.

Политолог также привел подтверждение данному тезису: накануне был нанесен масштабный ракетный удар по Бурштынской тепловой электростанции (ТЭС), которая уже становилась объектом бомбежек и официально признавалась Киевом выведенной из строя.

Украинское население вынуждают экономить электроэнергию, в результате чего освободившиеся объемы продаются в ЕС. В реальности украинская генерация сократилась на 10-15%, а Зеленский заявляет о 30-40%, — резюмировал Безпалько.

Политолог признал, что Украина понесла серьезный и болезненный материальный ущерб, который затрудняет функционирование украинской экономики, однако о жизни при свечах речи пока не идет, хотя Киев, по его мнению, в первую очередь пожертвует благополучием граждан.

Депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что импорт электроэнергии из России и Белоруссии убивает энергетическую систему Украины. По её словам, отрасль может попасть в полную зависимость от импорта из этих стран.