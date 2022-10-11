Политолог обвинил Евросоюз в желании оправдать преступления против России Политолог Корнилов: ООН будет обвинять Москву в нарушении всех международных актов

Фото: shutterstock

Евросоюз ищет любой повод, чтобы обвинить Россию, присоединившую Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, в нарушении Устава ООН, международных договоренностей и тем самым оправдать преступления против Москвы, заявил политолог Владимир Корнилов, сообщает «360». По мнению эксперта, если воссоединение этих регионов с Россией не соответствует Уставу ООН, то в таком случае воссоединение Германии также противоречит нормам международного права.

Там же референдумы никто не проводил. Государство, которое было признано Хельсинкским актом и в ООН, Германская Демократическая Республика, прекратило свое существование. Но это никого не возмущало, — напомнил Корнилов.

Он также добавил, что Евросоюз будет всяческими способами обвинять Москву в нарушении всех возможных и невозможных международных актов.

И какие бы преступления ни творила Украина или любая другая страна против России и против русских, все это будет оправдываться, — заключил Корнилов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказал, что после проведения референдумов в Донбассе ожидает со стороны Евросоюза усиления санкционного режима против России. 6 октября Европейский союз утвердил восьмой пакет санкций в отношении Москвы. Среди новых антироссийских ограничений числятся запрет импорта товаров из России на сумму €7 млрд, экспорт угля, электронных компонентов для оружия, а также запчастей для авиации и химических веществ. Также был запротоколирован потолок цен на российскую нефть.