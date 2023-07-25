В России увидели предпосылки силовой замены Зеленского Политолог Гуреев: Зеленского могут свергнуть силовым способом

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский

Активизация политической оппозиции на Украине, когда все громче и резче высказываются мэр Киева Виталий Кличко, боксер Александр Усик, экс-президент Петр Порошенко и даже политик Юлия Тимошенко, может свидетельствовать о подготовке к силовой замене нынешнего президента страны Владимира Зеленского, заявил в беседе с «360» политолог Данила Гуреев. По его словам, у Украины есть большой опыт передачи власти таким способом.

Силовой способ передачи власти на Украине очень вероятен, поэтому большая часть оппонентов Зеленского зашевелились, начали проявлять себя, показывать свою кандидатуру, — пояснил Гуреев.

Он предположил, что свержение нынешнего президента произойдет по сценарию «цветных революций», которые активно использовались США во всем мире и могут пригодиться, если Зеленский станет неугоден. Тогда США просто выберут одного из оппонентов президента и будут поддерживать его как финансово, так информационно. Поэтому сейчас представитель оппозиции на Украине стали привлекать к себе внимание, чтобы их «выбрали».

Им нужно проявить свою лояльность перед американскими хозяевами, показать себя как лучшего кандидата в альтернативу действующему правительству Украины, — высказал мнение эксперт.

Ранее бывший советник главы Пентагона отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится в ярости из-за больших потерь ВСУ. Американский эксперт отметил, что боевой дух украинских войск сейчас находится на низком уровне.