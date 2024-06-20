Политолог назвала имитацией работы новый пакет санкций ЕС против России Политолог Елисеева: Россия сможет обойти 14-й пакет санкций ЕС

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Новый проект санкций Евросоюза против России содержит в себе лазейки по их обходу, заявила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» политолог Наталия Елисеева. Она также назвала представленный документ имитацией работы иностранных чиновников.

Мы уже привыкли к такому давлению, но я должна сказать, что мы привыкли и обходить все подобные санкции. Более того, в самих документах зачастую уже есть заложенные лазейки, чтобы через них можно было обойти ограничения. <...> Такая имитация ради имитации, — добавила Елисеева.

Согласно имеющимся сведениям, в новый список рестрикций попадут более 22 физических лиц и 20 — юридических. В их числе оказались основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин, президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев, основатель корпорации AEON Роман Троценко и ряд других предпринимателей из России.

Власти Германии ранее заблокировали принятие нового пакета антироссийских санкций. При этом представители правительств Евросоюза обсуждают документ больше месяца. Кроме того, по требованию Берлина из перечня документа убрали пункт, который обязал бы дочерние компании РФ в третьих государствах «контрактно запрещать реэкспорт» на территорию страны.