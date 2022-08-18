Политолог назвал возможный удар ВСУ по ЗАЭС «похоронами» для Киева

Фото: РИА Новости

Если ВСУ нанесет удар по Запорожской АЭС, то Украина получит второй Чернобыль. Прежде всего он станет «похоронами» для самого Киева, поскольку станция расположена в центре страны, заявил политолог Владимир Карасев, слова которого приводит «Политэксперт».

Он отметил, что авария на ЗАЭС повлечет за собой заражение больших территорий и гибель огромного количества людей. Какие именно страны будут затронуты ее последствиями, зависит от множества факторов, в том числе, ветра. Однако прежде всего удар отразится на самом Киеве.

Запорожье находится в центре Украины, поэтому Киев сам себя и похоронит в случае такой атаки, — сказал политолог.

Он добавил, что США, от которых ВСУ получают команды атаковать ЗАЭС, последствия возможной аварии малоинтересны. Вашингтон к ним готов и постарается обвинить в произошедшем Россию. Однако в действительности виновниками этого будут президент США Джо Байден и его администрация.

Политолог также предположил, что ВСУ продолжат обстреливать ЗАЭС. Кроме того, под угрозой могут оказаться и другие атомные станции на территории Украины.