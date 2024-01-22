Политолог назвал условия выхода Германии из Евросоюза Рар: в Германии могут задуматься о выходе из ЕС, если она начнет праветь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Германии могут подняться вопросы о выходе из Евросоюза, если она начнет праветь, заявил NEWS.ru политолог Александр Рар. Он считает, что в данное время большинство немцев хотели бы остаться в объединении. Членство в ЕС придает немецкой экономике стабильности, уверен политолог.

Большинство немцев, может процентов 70, считают, что Германия должна оставаться в Европейском Союзе, потому что членство в ЕС придает немецкой экономике стабильность. Вопрос о выходе Германии из Евросоюза и НАТО поэтому не стоит. Но ситуация может измениться, если Германия будет праветь, если, действительно, (что кажется очень маловероятным) в той или иной земле на востоке Германии в этом году придут к власти или АдГ или партия Сары Вагенкнехт, — говорит эксперт.

Вместе с этим он отмечает, что в случае выхода Германии из Евросоюза объединению придет конец. Германия, говорит он, фактически содержит ЕС в экономическом плане.

Ранее Рар предрекал забастовки и протесты в Германии, если канцлеру ФРГ Олафу Шольцу до весны не удастся улучшить экономическую ситуацию в стране. Он отметил, что на сегодняшний день рейтинг правительственных партий в стране находится на катастрофически низком уровне. Однако смена правительства не приведет к значимым переменам в политике, считает он.