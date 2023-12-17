Политолог назвал условия для начала гражданской войны на Украине Политолог Перенджиев: гражданскую войну на Украине может вызвать давление извне

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине может начаться гражданская война, если этому поспособствует давление извне, причем не из России, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев. Как подчеркнул эксперт в беседе с NEWS.ru, украинское государство находится в экономическом, социальном, политическом и военном кризисе.

На Украине действительно сложились условия для каких-то внутренних протестов. Страна находится в кризисе, экономическом, социальном, политическом и даже военном. ВСУ терпят поражение за поражением. Однако на Украине также существует жесткая система подавления этих протестов в любом их виде, вплоть до убийства людей. Я допускаю, что там начнется гражданская война, только если какая-то иностранная сила тому поспособствует. И я имею в виду вовсе не Россию, — отметил Перенджиев.

Политолог также подчеркнул, что на Украине давно происходит насильственная мобилизация и больше всего страдают исконно русскоязычные области на востоке страны, в особенности Одесса, Николаев и Харьков. В западных регионах, которые считались опорой киевского режима, мобилизация происходит не так рьяно, отметил Перенджиев. Однако, по его словам, ситуация может измениться и не исключено, что даже в Киеве начнется сопротивление.

Но если ситуация изменится и даже в Киеве жители начнут чувствовать себя небезопасно, могут начаться сопротивления. Возможно, родится желание отделиться от Украины, чтобы часть страны присоединилась в Западу. Например, к Польше или Венгрии, — высказался военный эксперт.

Ранее бывший советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что инцидент с подрывом гранаты депутатом сельсовета в Закарпатье является предвестником гражданской войны на Украине. По его мнению, среди жертв вооруженного конфликта в первую очередь окажутся сотрудники военкоматов. Соскин подчеркнул, что недовольство в обществе нарастает из-за принудительной мобилизации, неудач ВСУ на поле боя и психологических травм вернувших с фронта ветеранов.