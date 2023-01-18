Политолог назвал полный контроль над Украиной гарантией безопасности РФ Политолог Ищенко: только полный контроль над Украиной обеспечит России безопасность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политолог Ростислав Ищенко заявил, что только полный контроль над Украиной позволяет России чувствовать себя в безопасности. По его словам, в любом другом случае украинская территория становится плацдармом для нападения на РФ, пишет ИА SM.News. Ищенко считает, что с этой целью Польша попытается сохранить Украину как буфер и установит контроль над западными областями страны, не объявляя об их присоединении. Поляки могут создать там свою автономию, полагает эксперт.

Только полный контроль над Украиной позволяет России чувствовать себя в безопасности. В любом другом случае Украина становится плацдармом для атаки на Россию, — заявил Ищенко.

Политолог выразил опасения, что Польша может установить контроль над Галицией — территорией нынешних Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей Украины. Ищенко отметил, что это не будет означать их автоматическое присоединение. Хотя там и будет польская власть, объявлять об аннексии не станут, предположил эксперт.

Поляки давно видят возрождение Речи Посполитой как империи Польши, Литвы и Украины, — отметил политолог.

Ранее политолог Никита Мендкович не исключил, что стремление Польши увеличить штат сотрудников разведслужб может быть связано с ее планами по захвату Западной Украины. По мнению эксперта, если поляки займут эти земли, им понадобится много сотрудников, владеющих украинским языком, чтобы проводить жесткую репрессивную политику.