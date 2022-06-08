Политолог назвал условие проведения референдума в Запорожской области Политолог Мезюхо: безопасность — это главный фактор проведения референдума в Запорожье

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Референдум о вхождении Запорожской области в состав России будет во многом зависеть от уровня безопасности в регионе, считает председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. По его словам, ключевым фактором в данном вопросе являются сроки освобождения региона от ВСУ, передает «360».

Я думаю, сроки проведения референдума зависят от того, насколько быстро будут освобождена вся Запорожская область, и от того как быстро весь регион будет освобожден и насколько быстро российские военные специалисты установят там высокий уровень безопасности, — отметил Мезюхо.

Он предположил, что подготовка к референдуму в Запорожской области может занять от месяца до нескольких недель. Политолог также не исключил возможных провокаций с украинской стороны. Однако, по мнению Мезюхо, Россия сможет справиться с подобными прецедентами. Он напомнил, что благодаря российским силовикам референдум 2014 года в Крыму прошел без негативных инцидентов.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов заявил, что референдум о вхождении Запорожской области в состав России пройдет в 2022 году. Он отметил, что в Запорожье уже готова первая партия паспортов РФ. По словам Рогова, жителям новые документы будут выданы в День России, 12 июня.