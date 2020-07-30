Политолог назвал условие, при котором Украина навсегда потеряет Донбасс

https://static.news.ru/photo/ef6aedb2-d255-11ea-9786-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Украинский политолог Михаил Погребинский предрёк Киеву окончательную утрату Донбасса в случае заморозки противостояния с ДНР и ЛНР.

Эксперт заявил, что положительным моментом является прекращение боевых действий. Однако заморозка запустит механизм потери региона навсегда, сообщает сайт argumenti.ru.

Погребинский также отметил, что радикалы будут стремиться любой ценой продолжать боевые действия. В противном случае многие из них могут стать фигурантами уголовных дел и в итоге окажутся в тюрьме.

В ночь с 26 на 27 июля вступило в силу соглашение о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения в Донбассе. Оно предусматривает прекращение боевых действий, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Договориться об условиях перемирия удалось на заседании Трёхсторонней контактной группы, которое прошло 22 июля в формате видеоконференции. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Алексей Журавлёв предсказал массовый переход украинских военных на сторону ДНР и ЛНР. По его мнению, если ополченцы начнут наступательную операцию, число перебежчиков может составить половину или даже две трети численного состава ВСУ.