Политолог назвал условие безопасности и стабильности в Европе Политолог Кортунов: Европа и Россия должны стремиться к взаимным договоренностям по безопасности

Фото: Fotostand / Dostmann/Global Look Press

Город Прага, Чехия

Гарантии безопасности между Россией и европейскими странами должны предоставляться только на взаимной основе, заявил Pravda.Ru политолог Андрей Кортунов, комментируя требование Чехии к России о предоставлении гарантий ненападения. Эксперт убежден, что о стабильности и безопасности в регионе речь может идти только в том случае, если гарантии будут распространяться на все страны Европы.

Если говорить о европейской безопасности, то гарантии безопасности должны распространяться на все страны Европы, в том числе Чехию, Россию, Украину и так далее. Только в этих условиях мы можем говорить о какой-то стабильности и надёжности. Россия должна со своей стороны предоставить какие-то гарантии, но на взаимной основе, — заявил Кортунов.

Политолог уточнил, что России и странам Европы нужно двигаться в направлении создания договоров на взаимной основе. По его словам, безопасность в регионе обеспечат договоренности об ограничении конкретных типов вооружений или размещения контингентов вооруженных сил на прилегающих к границам соседей территориях.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский ранее заявил, что Россия должна предоставить гарантии безопасности соседним государствам. Он добавил, что Москва должна нести ответственность за «попытку силой изменить границы в Европе».