Политолог назвал три версии покушения на советника Зеленского

Учитывая, что советник президента Украины Сергей Шефир является одним из самых близких друзей Владимира Зеленского, покушение на него может быть связано с бизнесом, предупреждением от радикальных группировок или вообще всё могло являться лишь инсценировкой. Об этом «360» рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков.

Первой версией может стать заказ от некоторых украинских олигархов, чтобы защитить свою собственность от попытки Зеленского забрать её, — предположил эксперт.

По мнению политолога, другой версией может быть покушение с целью предупреждения украинского лидера о чём-то. За подобным, тогда, могут стоять особо радикальные группировки Украины.

Возможно, это неофашистские подразделения, которым он не нравится, — отметил Марков.

Наконец, третья возможная версия — инсценировка. То есть случившееся может быть лишь имитацией, чтобы в будущем оправдать волну репрессий со стороны Зеленского, которая будет направлена на определённых людей, заключил политолог.

Ранее на советника президента Украины Сергея Шефира было совершено покушение, чиновник не пострадал. Ранения получил его водитель.

В свою очередь президент Зеленский отреагировал на покушение на своего советника. Глава государства считает, что передавать ему «привет» обстрелами по автомобилю помощника — это слабость. Украинский лидер пообещал сильный ответ.