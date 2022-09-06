Политолог назвал страну, которой невыгодна война между Турцией и Грецией Турецкий политолог заявил, что США не нужен конфликт Турции и Греции

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Конфликт Турции и Греции невыгоден США, заявил NEWS.ru турецкий политолог Икбаль Дюрре, комментируя угрозу Анкары нанести моментальный удар в случае эскалации в территориальных спорах между государствами. Аналитик напомнил, что обе страны состоят в НАТО, а Вашингтону не нужен конфликт внутри Блока, когда необходима консолидация, когда надо заниматься Россией и Китаем.

Это не очень реалистичный сценарий — военный конфликт между Турцией и Грецией. Тут много факторов, самый важный — обе страны входят в НАТО, — заявил Дюрре.

По его словам, часть аналитиков считает, что если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не сможет накануне выборов добиться экономических успехов внутри страны, то ему понадобится военный конфликт либо в Сирии, либо в Эгейском море, чтобы консолидировать свой электорат, а в худшем случае — отменить президентские выборы.

Политолог признал, что в отношении спорных маленьких островов могут быть провокации с обеих сторон, турки ближе к выборам могут высадить несколько солдат, если перед выборами дела внутри страны не заладятся. Но до крупного военного конфликта не дойдет, и Афины на это не пойдут — они не выиграют, поскольку в целом греческая армия, несмотря на санкции против турецких истребителей, слабее турецкой, уверен эксперт.

Греция и Турция, являющиеся членами НАТО, неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта между собой из-за территориальных споров. Новый виток напряженности начался 23 августа. По данным Минобороны Турции, Греция использовала российские ЗРК С-300 для нацеливания на турецкие F-16. В Греции эти обвинения отрицают.

Греция ранее пыталась перехватить турецкий патрульный самолет, выполнявший задачу в рамках операции НАТО. В турецких СМИ отметили, что Афины усилили агрессивное поведение в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. С 15 августа было зафиксировано 14 инцидентов подобного рода. С середины августа также было отмечено 14 случаев с преследованием патрульных самолетов турецких ВВС со стороны Греции.