Политолог назвал справедливым решение суда ДНР о казни зарубежных наемников Политолог Подлесный назвал справедливым решение суда ДНР о казни зарубежных наемников

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Осужденные — подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также подданный Марокко Саадун Брагим. Это первые иностранные наемники, осужденные в Донецкой Народной Республике

Решение Верховного суда ДНР приговорить к смертной казни троих иностранных наемников является суровым, но справедливым, заявил политолог Геннадий Подлесный. Он аргументировал свою точку зрения тем, что они готовили себе смену в специальных центрах, а один из бойцов работал снайпером, передает «360».

Военный трибунал ДНР поступил по всем нормам и законам, поэтому приговор суровый, но справедливый. В том числе они готовили себе смену в учебных центрах и сами принимали участие в боевых действиях. Один из них был снайпером, — подчеркнул Подлесный.

Политолог напомнил, что иностранные солдаты подписывали контракты о том, что они будут за деньги служить на стороне Украины в рамках конфликта с ДНР. В связи с этим он напомнил, что некоторые юристы указывали на тот факт, что бойцы являются солдатами ВСУ. Однако, заметил Подлесный, ни один из осужденных не имеет украинского паспорта.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров не исключил, что трех иностранных наемников может ждать пожизненное заключение, хотя отметил, что совершенные ими преступления требуют максимального наказания. По его мнению, суд ДНР действует строго в соответствии с законом, а примененная к ним высшая мера наказания станет уроком для тех, кто желает зарабатывать подобными методами.