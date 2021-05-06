Политолог назвал слова премьера Чехии о примирении с Россией «лицемерными»

https://static.news.ru/photo/4c6aa052-aed8-11eb-b5b1-96000091f725_660.jpg Андрей Бабиш Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о необходимости внести разрядку в отношения с Россией заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов назвал лицемерным, сообщает RT.

Это заявление можно оценить как лицемерное, — отметил политолог.

Он добавил, что много людей в Чехии хорошо относятся к России, а поскольку они являются избирателями, политики в восточноевропейской республике должны это понимать. Отсюда — и заявление Бабиша. Он так лицемерно демонстрирует согражданам «стремление к нормализации отношений с Россией».

Ранее стало известно, что Андрей Бабиш, отвечая на вопросы депутатов парламента, заявил о необходимости «успокоить эту разогретую эмоциями напряжённую атмосферу». Премьер также напомнил парламентариям, что Чехия может попасть в список стран, недружественных России, формируемый Москвой.