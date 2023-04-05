Политолог назвал санкции, которые ЕС может вести против России Политолог Дудчак: ЕС может ввести санкции против партнеров России и Росатома

Фото: Vlad Karkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

С помощью нового пакета санкций против России Евросоюз скорее всего постарается оказать давление на партнеров России, заявил в беседе с «360» политолог Александр Дудчак. По его словам, ограничения будут направлены против стран, которые участвуют в процессе параллельного импорта. Также они коснутся стран, которые помогают России обходить санкции, считает эксперт. Помимо того, ЕС может ввести ограничения против Росатома, предположил эксперт.

Сложно уже будет что-то сочинить, но, вероятно, это будут уже санкции, связанные с недопущением обхода ограничений. Будут давить на тех, кто, по их мнению, участвует в процессе параллельного импорта и обходе принятых мер в отношении России, давить на партнеров России, — предположил Дудчак.

Политолог добавил, что ЕС может сделать исключение для Венгрии в случае с санкциями против Росатома. Также он прокомментировал информацию о том, что Евросоюз обсудит введение новых ограничений против России после католической Пасхи. Эксперт уверен, что близость церковного праздника не способна помешать европейцам.

Праздники как раз не мешают, на православные праздники устраивают массовые обстрелы мирных кварталов, — напомнил Дудчак.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что очередной, 11-й по счету пакет санкций Евросоюза в отношении России будет нацелен на борьбу с обходом уже установленных ограничений.