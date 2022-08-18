Политолог назвал «романтическим» отношение немцев к ситуации на Украине Политолог Сосновский: у немцев «романтическое» отношение к событиям на Украине

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

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Общество в Германии не понимает ситуации на Украине и испытывает романтическое отношение к происходящему, заявил политолог и журналист Александр Сосновский. Однако настроения в обществе могут измениться, когда немцы получат счета за ЖКХ, сообщает ИА SM-News.

Тупо романтичное отношение ко всему, что происходит. Они еще ничего не ощутили на своей шкуре. Сейчас начнут приходить счета и перерасчеты за ЖКХ, — сказал он.

Сосновский также рассказал о своей беседе с таксистом, который оказался поляком. Затронув украинскую тему, тот заявил, что президенту Владимиру Зеленскому давно следовало «отдать Донбасс и не лезть за всеми вооружениями». Таксист также отметил, что Западная Украина Польше не нужна, несмотря на заявления политиков об обратном.

Ранее читатели немецкой газеты Der Spiegel раскритиковали Зеленского, призвавшего граждан России выступить против спецоперации. По их мнению, виновен в ситуации прежде всего сам Зеленский, который хотел любыми средствами вовлечь Запад в конфликт, поскольку у его армии не было бы никаких шансов без иностранных денег и оружия.