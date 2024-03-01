Политолог назвал единственную угрозу для Зеленского Политолог Ищенко: единственной угрозой для Зеленского является поражение ВСУ

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский (в центре)

Провал украинских войск в вооруженном конфликте является единственной реальной угрозой для действующего президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истекает менее чем через три месяца, считает политолог Ростислав Ищенко. По его словам, в случае провала ВСУ у него появятся проблемы и без оппозиции и кризисов легитимности, передает РИА Новости.

Оппозиция ничего сделать не сможет, — считает Ищенко.

По информации агентства, рейтинги Зеленского за последние два года значительно упали. Доверяют действующему президенту 60% украинцев, а в феврале 2022 года этот показатель был на уровне 90%. Кроме того, в декабре 2023 года его готовы были поддержать 59% украинцев, сейчас — 53%.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что выборы в стране не состоятся весной 2024 года, проведение президентской гонки будет возможно только после того, как в стране отменят военное положение. Изначально они должны были состояться в марте текущего года, такой срок заявлен конституцией страны.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко назвал ядом для Украины идею проведения президентских выборов в военное время. По его словам, избирательная кампания может привести к развалу страны. Кличко подчеркнул, что сейчас руководству Украины необходимо покончить с политическими распрями.