Политолог назвал пять причин реакции Украины на инициативу Путина Политолог Марков: Киев хочет перехватить у Путина инициативу в мирной риторике

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Владимир Путин

Украинский президент Владимир Зеленский хочет перехватить у российского коллеги Владимира Путина политическую инициативу в мирной риторике, заявил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, перемирие в дни 80-летия Победы под вопросом, и существует пять причин для отвержения Зеленским трехдневного перемирия и предложения немедленно прекратить огонь и на 30 дней.

Зеленский чувствует себя более уверенно после переговоров с Трампом в Риме. Зеленскому очень выгодно перемирие в несколько месяцев, чтобы восстановить боеспособность украинской армии и укрепить свой политический режим, — назвал эксперт еще две причины.

Четвертым поводом стало то, что президент Украины не хочет праздновать 9 Мая, так как нынешнее правительство страны ощущает горечь положения в этот день, объяснил политолог. Пятой причиной Марков назвал нежелание Киева иметь что-то общее с Россией — даже День Победы.

Ранее сообщалось, что Россия готова к переговорам по Украине без предварительных условий. В частности, РФ хочет приступить к переговорному процессу, который ликвидирует первопричины кризисной ситуации, сложившейся между Москвой и Киевом, заявили в Кремле.