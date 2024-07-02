Политолог назвал причины визита Орбана в Киев Марков: Орбан хочет узнать «аппетиты Зеленского» в ходе визита в Киев

Фото: IMAGO/Didier Lebrun/Global Look Press

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев, чтобы обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским аппетиты последнего в отношении Европейского союза, заявил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. Эксперт отметил, что Венгрия на полгода стала председателем в ЕС, что накладывает на Орбана обязательства оказывать помощь украинской стороне от лица Евросоюза так, как решили в Брюсселе.

Орбан хочет узнать аппетиты Зеленского, что тот будет требовать от ЕС еще, — написал Марков.

Политолог отметил, что среди других тем для обсуждения стоят проблемы украино-венгерских отношений, которые сейчас в плохом состоянии. В частности, Будапешт волнует ультранационалистический режим на Украине, который, по словам Маркова, был создан с целью «дерусификации», но наносит удар по всем этническим меньшинствам.

Разрабатывается компромисс: Украина оставляет все репрессивные законы против русского языка и культуры, но против венгров не будет. Уже принят в этом отношении один из самых подлых законов: языки стран — членов ЕС выведены из-под общего репрессивного законодательства, — указал специалист.

Кроме того, Венгрия уже заключила тайный договор с НАТО, согласно которому страна не будет блокировать решения Альянса, а блок не заставляет Будапешт участвовать в них. По такой же модели договор хотят заключить Венгрия и ЕС, констатировал политолог.

Ранее Марков сообщал, что арестованные в Киеве неонацисты, планировавшие свергнуть Зеленского, обсуждали свои планы на украинском языке. По его мнению, это вызывает вопросы относительно того, кто они на самом деле, поскольку даже украинские националисты говорят между собой на русском языке.