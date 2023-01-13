Политолог назвал причину польских поставок танков Leopard Украине Политолог связал польские поставки танков Leopard Украине с успехом России в ходе СВО

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Наращивание западными странами поставок вооружения на Украину подтверждает успех российских войск в ходе СВО, рассказал «ПолитЭксперту» политолог Алексей Малинин. По его словам, именно так можно объяснить то, что Польша передала Киеву танки Leopard и что Литва передала ей некоторый объем систем СВО. Эксперт подчеркнул, что у России есть средства противодействия новому вооружению ВСУ, а многие российские ракеты способны обойти большинство зарубежных средств ПВО.

Надеюсь и уверен, эти игроки осознают, что, во-первых, у нас есть средства противодействия «Леопардам» и другим западным вооружениям, во-вторых, нам достаточно захватить один такой танк, чтобы потом внимательно его изучить и сделать нашу технику более эффективной, — заметил Малинин.

Политолог добавил, что Великобритания также передала Украине свои танки, однако их освоить еще тяжелее, чем Leopard, потому решающую роль в боевых действиях они не сыграют, так как появятся на линии соприкосновения не скоро.

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман ранее призвала канцлера Германии Олафа Шольца разрешить Варшаве передать Украине танки Leopard. Также следует начать обучение украинских военных управлению этими боевыми машинами. Она добавила, что Шольц «должен пересилить себя», даже если в польской инициативе заметно многое от предвыборной борьбы.