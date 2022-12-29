Политолог назвал причину наращивания Великобританией поставок оружия Киеву Политолог Мезюхо: Великобритания наращивает поставки оружия Киеву в рамках союза с США

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Великобритания наращивает объемы военной помощи для Украины, поскольку в противостоянии на Украине она по сути выступает «младшим братом» и союзником США, рассказал «360» политолог Иван Мезюхо. Поставки британцами оружия дальнего радиуса действия, по его мнению, были согласованы во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Потому что в противостоянии на Украине Британия в принципе выступает «младшим братом», или союзником, США, — подчеркнул Мезюхо.

Политолог отметил, что у британцев достаточно ресурсов для того, чтобы продолжать поставки вооружения Киеву. Он подчеркнул, что Великобритания является «мощнейшей европейской державой» и добавил, что у нее достаточное количество вооружения, амуниции, боеприпасов и денежных средств для поддержки Украины.

Немецкие СМИ ранее сообщили, что в 2022 году кабмин Германии одобрил экспорт вооружений на сумму не менее €8,35 млрд. Из них €2,24 млрд были выделены Киеву на нужды Украины в ходе боевых действий — это свыше четверти от всего вооружения. ВСУ получила, в частности, 30 зенитных самоходных установок Gepard, 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, пять реактивных систем залпового огня (РСЗО) и одну систему противовоздушной обороны (ПВО) Iris-T.