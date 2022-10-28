Политолог назвал последствия введения Сербией антироссийских санкций Политолог Станоевич: попытка введения Сербией антироссийских санкций приведет к протестам

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Ана Брнабич

Назначение Аны Брнабич премьер-министром Сербии сигнализирует о том, что республика взяла курс на Запад, однако любые попытки властей ввести ограничения против России могут привести к народным протестам и дестабилизации ситуации в стране, рассказал в разговоре с «ПолитЭкспертом» сербский политолог Драган Станоевич. По его словам, Запад может надавить на Сербию санкциями, закрытием безвизового режима и прекращением финансирования с целью принудить страну присоединиться к антироссийским санкциям.

Теперь от Запада можно ожидать чего угодно, даже санкции против Сербии, закрытие безвизового режима, прекращения финансирования... Но нужно понимать главное: огромное большинство — около 90% сербов — против введения антироссийских рестрикций. И любая попытка сделать это может вывести народ на улицы и дестабилизировать ситуацию в стране, — пояснил эксперт.

Станоевич отметил, что в новом правительстве Сербии нет откровенных русофобов и большинство фигур нельзя назвать прозападными. Пророссийскую позицию, по его словам, занимают министр обороны Сербии Милош Вучевич, министр иностранных дел Ивица Дачич и министр внутренних дел Бата Гашич. Руководителем госкомпании «Сербиягаз» также остался дружественный России Душан Баятович, отметил политолог.

Президент Сербии Александр Вучич ранее объявил новый состав правительства страны: премьер-министром стала Ана Брнабич, главой МИД — Ивица Дачич. Имена министров Вучич зачитал, выступая на заседании центрального комитета Сербской прогрессивной партии. Он отметил, что центральный комитет Сербской прогрессивной партии поддержал этот выбор.