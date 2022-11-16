Политолог назвал последствия падения ракет на территорию Польши Политолог Леви: признание упавших в Польше ракет российскими не усугубит украинский конфликт

Фото: Evgeniy Maloletka/AP/TASS

Ситуация в польском селе Пшеводув после инцидента с ракетами

Падение ракет на территории Польши не приведет к эскалации украинского конфликта, считает политолог Дмитрий Леви. Даже если ракеты признают российскими, реакция сторон, по его словам, ограничится лишь дипломатическими заявлениями. Он напомнил, что президент США Джо Байден уже заявил, что Россия не виновата в произошедшем, пишет Lenta.ru.

Несмотря на то что все, кто традиционно любит обвинять Россию, сделали это сразу же, президент США Джо Байден, наоборот, начал притормаживать подобную риторику. Дело в том, что в западном мире есть две противоположенные силы: одни готовы эскалировать конфликт, другие понимают, что это не нужно никому. Байден сейчас занял вторую сторону, — сказал Леви.

Политолог напомнил, что российское Минобороны заявляло об отсутствии целей вблизи украинско-польской границы. Он уточнил, что ракеты в теории могли бы сбиться с курса. Однако, по его мнению, попадание снарядов по территории Польши может быть провокацией, призванной эскалировать конфликт. Также Леви добавил, что если ракеты все же окажутся российскими, МИД РФ официально принесет извинения перед польской стороной.

Бывают накладки, сбои, проблемы, трагические ситуации, когда гибнут люди. Но это не приводит к эскалации, если стороны обмениваются нотами и заявлениями. Объявлять войну из-за одной-двух упавших ракет никто не станет, — заявил политолог.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в заявлениях варшавских властей речь шла об одной ракете. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, а после президент Польши Анджей Дуда заверил, что Варшава не имеет точной информации, кому она принадлежала. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.