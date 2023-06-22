Политолог назвал последствие воровства Евросоюзом российских активов Политолог Колташов: посягательство на российские активы превратит ЕС в террористов

Фото: europarl.europa.eu

В рамках антироссийских санкций Евросоюз заморозил российские активы на сотни миллиардов долларов, размещенных в европейских ценных бумагах, и с тех пор пытается найти юридическое основание для использования этих средств при финансовой поддержке киевского режима, рассказал в беседе с «ПолитЭкспертом» экономист и политолог Василий Колташов. По его словам, подобные действия приравняют ЕС к террористическим организациям.

Если только тронете — посягнете на право равного. Какая тут еще история: равными РФ являются государства, которые входят в ЕС, но не сам Евросоюз. Следовательно, если он сам российские деньги тронет, передаст третьей стороне, то Россия будет вправе объявить ЕС преступником. Его можно будет признать запрещенной организацией, — высказал мнение аналитик.

Издание напоминает, что лидеры ЕС в октябре 2022 года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных российских средств для финансирования восстановления экономики Украины. После того, как рабочая группа не нашла для этого надежного правового основания, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз продолжит готовить юридическую базу для использования российских активов. По словам Колташова, за эти действия Евросоюза будут расплачиваться конкретные страны.

Речь же идет об облигациях Австрии, Германии, Бельгии — и спрашивать будут с них. Проблема в том, что ЕС — это не государство, — резюмировал политолог.

Ранее Всемирный банк заявил о предоставлении дополнительной финансовой поддержки Украине, говорится в официальном сообщении организации. Ее размер составил $1,75 млрд.