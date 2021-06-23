Политолог назвал «плохой знак» для Украины

«Плохим знаком» для Украины назвал стратегический союз России и США украинский политолог, бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол. Свою позицию он изложил в статье для издания «Главред».

Черновол напомнил читателям, что пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс сообщал о подготовке проведения стратегического диалога с Москвой, который должен затронуть в том числе и Украину.

Поскольку дополнительных комментариев с американской стороны пока не было, то это заявление вызывает непонимание, — отметил политолог.

Он считает, что стратегический диалог может означать достижение договорённостей, которые удовлетворяют обе стороны, и такой диалог невозможен между странами, занимающими диаметрально противоположные позиции.

Экс-депутат Рады надеется, что США дадут какое-либо дополнительное объяснение. При этом он сделал вывод, что такие заявления говорят о достижении Россией и США точек компромисса, где Украина предстаёт «средством размена».

В любом случае такие заявления — это плохой знак для Украины, которой сейчас вместо того, чтобы кричать о том, почему мы до сих пор не в НАТО, стоило бы настаивать на том, что Украина не может быть разменной монетой и объектом чьих-то переговоров, — резюмировал Черновол.

Ранее сообщалось, что в предстоящие недели США и РФ будут продолжать диалог по вопросам стратегической стабильности, начатый в ходе саммита в Женеве.