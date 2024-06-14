Политолог назвал пиаром соглашение о гарантиях безопасности США и Украины Политолог Дробницкий: соглашение по безопасности США и Украины не имеет веса

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Соглашение по гарантиям безопасности, подписанное властями Соединенных Штатов и Украины, можно сравнить с пиар-акцией, заявил в беседе с «360» политолог и американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, оно появилось как замена желаемого Киевом пути для вступления в НАТО и не имеет веса.

Предполагается, что это станет некой заменой, во всяком случае, пиар-заменой того, чего Украина давно добивалась — пути вступления в НАТО. Считается, что этим соглашением на данный момент пока можно ограничиться, — уточнил американист.

Политолог напомнил, что срок действия договора составляет 10 лет. В рамках него стороны будут обмениваться разведывательными данными, сотрудничать в военно-технической сфере, а также помогать в развитии производства вооружений. Похожий документ, по словам Дробницкого, Вашингтон прежде подписывал с Кабулом.

Это общее соглашение, которое по уровню даже несколько ниже, чем-то то, что было в свое время подписано с Афганистаном. Япония точно такое же соглашение подписала, — перечислил политолог.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее заявила, что договор между США и Украиной не имеет юридической силы. Она указала на то, что документ стал демонстрацией солидарности Запада с Киевом.