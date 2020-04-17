Политолог назвал нерациональными опасения о гибели Украины из-за COVID-19

Предположение о гибели Украины в результате пандемии коронавирусной инфекции является нерациональным. После победы над COVID-19 страна будет развиваться по тому же сценарию, что и раньше.
С таким заявлением выступил директор Института политических исследований Сергей Марков. Он отметил, что на Украине в данный момент эпидемиологическая ситуация несколько хуже, чем у соседей. Это обусловлено культурным развитием некоторых областей и работой граждан страны в Италии.
Поэтому, подчеркнул Марков, принимаемые руководством Украины меры по борьбе с распространением коронавируса оправданны.
Власть страны из-за пандемии не рухнет. Украина продолжит развиваться по тому же сценарию цивилизованной деградации, по которому шла и до пандемии, — цитирует политолога URA.RU.
Как ранее писал NEWS.ru, из-за хаотичных действий правительства Украины пандемия коронавирусной инфекции нового типа уничтожит страну. С таким заявлением выступила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
По её словам, никто из руководства государства не думает о перспективах того, во что превратится страна после пандемии.