Политолог назвал нерациональными опасения о гибели Украины из-за COVID-19

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В Чернобыльской зоне отчуждения остаются ещё четыре участка тления древесины после пожара, однако опасности для критических объектов нет.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. По её данным, локализацией участков тления занимаются сотрудники Госслужбы по ЧС и Госагентства по управлению зоной отчуждения. Для этого на местах...