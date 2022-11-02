Новый способ ЕС получить дешёвую нефть из РФ назван «очередными санкциями» Политолог Мухин: уловка Евросоюза о покупке дешёвой нефти России является очередными санкциями

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Предложенный французским изданием Causeur новый способ импорта энергоресурсов, согласно которому Евросоюз мог бы покупать нефть из России по ценам ниже рыночных в обмен на страховку ее транспортировки, пока остаётся только мечтами, отметил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» политолог Алексей Мухин. По его словам, такая позиция Европы не соответствует рыночным механизмам и является, по сути, очередными санкциями.

На данный момент убедить российское руководство поддаться на такую уловку будет сложно. Насколько я понял, позиция неприемлемости введения разных там «потолков» принципиальная. Тем более что она абсолютно не соответствует рыночным механизмам и является, по сути, очередными санкциями. «Доступность цены» определяется рынком, спросом — даже при заключении такого контракта его сразу же можно будет признать ничтожным, — пояснил Мухин.

2 ноября французское издание Causeur выпустило публикацию, предложив «схему», согласно которой Россия могла бы продавать Европе нефть по цене ниже рыночной в обмен на страхование её транспортировки. Автор материала считает, что установление потолка цен на российскую нефть не заставит Россию отказаться от экспорта сырья. Экспорт нефти будет осложнён из-за того, что Евросоюз и Великобритания решили «запретить своим компаниям страховать и финансировать транспортировку российской нефти, в частности морским путём».

На долю европейских и британских компаний приходится почти 90% страховой и финансовой деятельности по транспортировке российской нефти морем. Без их поддержки владельцы танкеров откажутся от перевозки нефти из России, уверен журналист. Поэтому он предлагает снимать запрет на финансирование и страхование любой партии российской нефти, которая будет продаваться по цене меньше установленного Западом «потолка» или равной ему. В этом случае Евросоюз сможет избежать эффекта бумеранга для европейских экономик, уверены в Causeur.