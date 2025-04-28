Политолог назвал Макрона политическим трупом Политолог Фельдман назвал лидера Франции Макрона политическим трупом

Фото: L.Urman/IMAGO/Starface/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон уже давно стал политическим трупом, несмотря на относительно молодой возраст, заявил в беседе с RT профессор Академии труда и социальных отношений кандидат политических наук Павел Фельдман. Так он прокомментировал призывы к отставке французского лидера.

Его президентские полномочия истекают в 2027 году, но уже сейчас с его мнением никто не считается. Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс видят в Макроне марионетку либерал-глобалистов. Иными словами, они рассматривают его как идеологического противника, — объяснил эксперт.

Фельдман отметил, что Макрон не является сильным лидером и не пользуется уважением у заокеанских партнеров. Кроме того, популярность Макрона падает, и его мнение не учитывается при обсуждении будущего Украины, добавил политолог.

Ранее тысячи граждан Франции вышли на акцию, направленную против вовлечения страны в украинский конфликт. Организатором акции выступила партия «Патриоты». Участники акции скандировали «Макрон, уходи в отставку!», «Мы не будем умирать за Украину», «Французы за мир» и «Остановите НАТО!».