Политолог назвал истинную причину напряженности между Польшей и Украиной Политолог Суздальцев назвал украинское зерно истинной причиной охлаждения Варшавы к Киеву

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Официальное заявление замглавы МИД Польши Павла Яблоньского о том, что отношения его страны с Украиной являются «не самыми хорошими», стало продолжением затянувшегося дипломатического скандала между Варшавой и Киевом, рассказал в беседе с LIFE.ru доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. По его словам, причина этого конфликта является экономической и связана с введением в Польше запрета на импорт украинского зерна и эмоциональной реакцией на это со стороны киевских властей.

Война против России — стратегическая цель Польши, ради которой она готова поступаться определенными принципами, но не экономическими интересами. <...> Попадание украинского зерна на территорию Польши может разорить местных производителей, и это уже конкретные экономические последствия — соответственно, производители зерна такого не допустят. Поэтому, вероятно, впереди не один дипломатический скандал, — считает политолог.

Как сообщает издание, ситуацию прокомментировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отметивший, что интересы любой другой страны никогда не будут стоять превыше польских интересов. Эксперт считает, что в условиях отсутствия военных успехов у ВСУ Европа начинает поднимать политико-экономические вопросы и оценивать перспективы дальнейшей поддержки Украины. Так, для Польши интересы национальных товаропроизводителей уже начали превалировать над выгодами от помощи Киеву.

Этот конфликт не первый, страны давно предъявляют друг другу исторические претензии. Ощущения правящих кругов, что Киев — центр Вселенной, при поддержке Запада, похоже, превращаются в принцип существования, когда украинские чиновники начинают всерьез считать, что им все обязаны, — высказал мнение аналитик.

По словам политолога Дмитрия Родионова, единственное, что ограждает Польшу и Украину от скатывания в откровенную вражду, — это их общая ненависть к России, ради которой Варшава готова закрывать глаза на бандеровские выходки в соседней стране.

Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин высказал мнение, что Польша ждет краха режима Зеленского, чтобы начать раздел украинской территории, предъявив Киеву претензии из-за Волынской резни.