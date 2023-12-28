Политолог назвал главные заслуги умершего отца-основателя Евросоюза Делора Политолог Макаркин: Делор сыграл ключевую роль в объединении Европы

Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жак Делор

Жак Делор действовал в условиях роста еврооптимизма и сыграл ключевую роль в объединении Европы, рассказал NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. По его словам, политик получил известность именно на европейском уровне, потому что во Франции он так и не стал премьер-министром. Макаркин отметил, что Делор сумел договориться с Германией об образовании Евросоюза, несмотря на непростые отношения двух стран.

Франция — одна из ключевых стран Европы, кто-то должен был двигать этот процесс. Делор был одним из наиболее активных. Он играл одну из ключевых ролей в создании объединенной Европы, потому что ее основу составляют Франция и Германия, у которых на самом деле печальная история отношений: три войны по разные стороны окопов. Требовались люди, которые могут договориться друг с другом, и немало усилий, чтобы добиться такого результата, — сказал Макаркин.

Политолог напомнил, что во Франции отношение к европейской идее было разным, в частности, многие политики отстаивали французскую самостоятельность, было тяжело отказаться от национальной валюты. Однако сейчас, по словам эксперта, это ушло в историю и к евро уже привыкли.

В Париже скончался экс-председатель Еврокомиссии Жак Делор, его называют отцом и архитектором современного Евросоюза. Экс-политик умер во сне в своем доме, ему было 98 лет. В период с 1981 по 1984 год Делор занимал пост министра финансов Франции, а в 1985-м возглавил Европейскую комиссию. Он находился на этой должности три срока — до 1995 года.

Период председательства Делора ознаменовался созданием общего рыночного пространства, заключением шенгенских соглашений, принятием программы студенческих обменов «Эразмус», а также учреждением единой европейской валюты — евро.