Политолог назвал главную проблему Зеленского Политолог Кортунов назвал усталость общества США от Украины главной проблемой Зеленского

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Смена власти в США может серьезно повлиять на характер военной и финансовой поддержки Украины, поскольку республиканцы требуют более жесткого контроля над процессами, заявил ИА SM.News политолог, глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Но главная проблема президента Украины Владимира Зеленского, по мнению политолога, кроется не в конгрессе, а в том, что американское общество устало от украинской повестки. Кортунов не сомневается, что Зеленский продолжит добиваться расширения номенклатуры поставляемых видов вооружения, прежде всего систем ПВО. Но часть решений еще до конца не одобрена в Белом доме, а в США хватает и своих проблем, указал эксперт.

Я думаю, что главная проблема Зеленского кроется не столько в конгрессе, сколько в американском обществе. Поскольку там определенная усталость. Внутри Соединенных Штатов существуют многие проблемы социально-экономические. Они остаются нерешенными. Если посмотреть на приоритеты избирательной кампании промежуточных выборов, которые состоялись в ноябре, Украины не было в числе приоритетов. Были вопросы миграции, абортов, уличной преступности, изменения климата, но Украины там не было, — подчеркнул Кортунов.

Республиканцы традиционно ставят вопрос о перераспределении в оказании помощи Украине, при этом они считают, что Европа вкладывается недостаточно, напомнил политолог. И после того как республиканцы получили преимущество в конгрессе, к Зеленскому могут возникнуть вопросы, отметил Кортунов.

Накануне в своем видеообращении Зеленский заявил, что 2023 год станет решающим в конфликте с Россией. Он назвал целью Украины восстановление территориальной целостности, освобождение военнопленных и возвращение домой украинских беженцев.