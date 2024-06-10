Политолог назвал главного проигравшего на выборах в Европарламент Политолог Еловский: Макрон стал главным проигравшим на выборах в Европарламент

Фото: IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президента Франции Эммануэля Макрона можно назвать главным проигравшим в ходе прошедших выборов в Европарламент, заявил в беседе с LIFE.ru политолог Дмитрий Еловский. В то же время он отметил, что рост популярности правых партий был вполне ожидаем.

На самом деле результаты выборов были ожидаемы. Сколько бы ни старалась европропаганда показать «западное единство», <…> европейский избиратель все больше думает в логике «своя рубашка ближе к телу». Ее выразителями и стали правые партии, — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что французским избирателям явно не понравились заявления Макрона об отправке французских военных на Украину. Из-за реакции общества в стране возник политический кризис, который вынудил президента распустить парламент в попытке спасти свою партию. Однако политолог предположил, что этим решением он только похоронит ее, что делает французского лидера главным проигравшим на выборах в ЕП.

Ранее политолог Сергей Марков объяснил, что позиция ЕС по отношению к России после провала партий Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца на выборах в Европарламент не изменится. Он подчеркнул, что лидером в ЕП до сих пор остается Европейская народная партия.