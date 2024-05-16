Политолог заподозрил западные спецслужбы в покушении на премьера Фицо Политолог Ярошенко: покушение на Фицо могли организовать западные спецслужбы

Фото: News Agency of the Slovak Republ/XinHua/Global Look Press

Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо могло быть организовано западными спецслужбами, считает политолог, руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. Как он отметил в беседе с «Царьградом», оно могло быть совершено с целью запугать пророссийских политиков в Европе

Они этим промышляют. Они так делали на Ближнем Востоке. Просто уничтожали неугодных им политиков. Вот теперь они так будут делать и в Европе, — объяснил эксперт.

Политолог отметил, что пророссийской позицией недовольны транснациональные западные элиты. Поэтому они будут делать все, чтобы не допустить появления независимых политиков с такой позицией.

Однако у Фицо скорее прословацкая, а не пророссийская позиция, добавил эксперт. Его позиция в том числе заключается и в поддержании хороших взаимоотношений с Россией, заключил Ярошенко.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Роберт Фицо, на которого совершили покушение, является прагматиком и нерусофобом, но при этом не придерживается пророссийской линии. По его словам, нападение на политика показало, что истеблишмент Европы подвержен «русофобской, вассально-разнузданной и полностью безголовой» повестке.