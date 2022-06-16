Политолог назвал цель приезда европейских лидеров в Киев Политолог Шипилин: Драги, Шольц и Макрон прибыли в Киев, чтобы выразить свою солидарность

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Визит премьер-министра Италии, канцлера Германии и президента Франции на Украину. На фото: премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и Румынии Клаус Йоханнис

Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц посетили Украину, чтобы выразить стране свою солидарность, предположил политолог Павел Шипилин в беседе с «Народными Новостями». По его мнению, лидеры европейских государств не собираются оказывать Киеву реальную помощь.

Это встреча — лишь демонстрация и ничего более. Сами переговоры не дают ничего. Решить что-либо они не могут, выстроить долгосрочные отношения тоже они не могут. Политики пытаются рассказать, что с Украиной якобы все будет в порядке, а Европа будет ее поддерживать. Но это все имитация реальных действий, — высказался Шипилин.

По мнениею политолога, если бы европейские лидеры хотели бы помочь Украине, то заключили бы с ней контракты или поставили грузы. Однако, отметил Шипилин, Шольц, Макрон и Драги предпочли приехать в Киев, чтобы «похлопать по плечу» президента Украины Владимира Зеленского. Шипилин подчеркнул, что европейские лидеры могут только обещать помочь, но на деле они сделать ничего не могут.

Они просто отделываются. Это не более, чем просто знак внимания к Украине. За этим больше ничего не стоит, — отрезал политолог.

Ранее Зеленский встретился с Макроном, Шольцем и Драги в Киеве. Встреча политического триумвирата в столице Украины стала первой с начала специальной военной спецоперации РФ. К трио также присоединился президент Румынии Клаус Йоханнис.