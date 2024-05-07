Политолог назвал бессмысленным расторжение договора по Сайменскому каналу Политолог Межевич: бессмысленно расторгать договор по Сайменскому каналу

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Бессмысленно денонсировать договор аренды с Финляндией по Сайменскому каналу, заявил «Царьграду» главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. По его словам, нужно пересматривать весь комплекс двусторонних договоров, а не одно отдельное соглашение.

Надо пересматривать не отдельное соглашение, а весь комплекс двусторонних договоров. Причем важнейшая часть этого пересмотра — отказ от межгосударственного договора 1992 года, который мы подписали в бреду завершающего этапа перестройки. Вот от чего надо отказываться, вот что по-настоящему страшно, — объяснил эксперт.

Политолог отметил, что исходя из этого можно будет исправлять отдельные соглашения в сфере торговых отношений, экологии, границы и прочего. По его мнению, необходимо сначала решить стратегические вопросы таких двусторонних соглашений и потом уже переходить к практике.

Если все-таки произойдет денонсация договора со стороны России, у Финляндии возникнут проблемы, добавил Межевич. У России есть возможность выйти в Балтийское море через Выборгский залив, а финны могут выйти туда только через Сайменский канал.

Ранее финский политик Мики Аалтола предложил лишить Россию доступа к Калининграду. По его словам, помехи в GPS, которые наблюдаются в Европе в последние месяцы, исходят из российского города, граничащего с Литвой и Польшей.