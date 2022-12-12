Политолог оценил вероятность вооруженного конфликта в Косово Политолог Калачев: НАТО не допустит вооруженного конфликта в Косово

Фото: Agron Beqiri Photography/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

НАТО не допустит вооруженного конфликта в Косово и не позволит Сербии разместить войска и подразделения полиции в республике, считает политолог Константин Калачев, комментируя запрос президента Сербии Александра Вучича к миротворческой миссии НАТО. Как пояснил эксперт в беседе с Lenta.ru, сербский лидер пытается работать на свою аудиторию и поднять свой рейтинг. По его словам, движение сербской армии в сторону Косово является демонстрацией силы, но Запад не поведется на такой шантаж.

На самом деле Вучич сейчас работает на свою аудиторию, то есть все, что он намеревается сделать, — это попытка не только держать, но и поднять свой рейтинг в Сербии, — предположил Калачев.

Политолог убежден, что Косово уже потеряно для Сербии, а Европа не поддержит ее стремление к возвращению исторических территорий. Он уточнил, что из-за европейского принципа нерушимости границ отделить от Косово анклав с сербским населением и закончить конфликт невозможно. По словам эксперта, европейцы могут сочувствовать сербам, но от своих принципов они не откажутся.

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко ранее заявил, что ситуация вокруг Косово близка к началу кровопролитного конфликта. Он отметил, что напряженность между Белградом и Приштиной имеет тенденцию на эскалацию. Дипломат считает, что ситуация в Косово буквально находится «на последней черте».