Политолог назвал скрытую причину громкой критики Польши в адрес Украины Политолог Павлив: украинское зерно стало предвыборным козырем польских политиков

Фото: DAMIAN BURZYKOWSK/Global Look Press

Радикализация польской риторики в адрес Украины имеет вполне определенные внутриполитические цели, рассказал в беседе с «Царьградом» политолог Михаил Павлив. Он связал громкие антиукраинские заявления с приближающимися выборами в польский парламент, которые намечены на 15 октября. Поэтому политики в Варшаве используют усталость населения от украинских проблем и потери фермеров от зернового конфликта как предвыборные козыри своих программ.

Последние несколько месяцев поляки критикуют Украину, потому что у них выборы 15 октября, две недели осталось, и они видят достаточно хорошо социологию, которая показывает большую усталость населения от украинцев. <...> Польские политики находятся в рамках избирательной кампании, они повышают градус, — объяснил политолог.

Он добавил, что конфликт вокруг ввоза украинского зерна негативно отразился не только на фермерах, но и на крупных польских холдингах, и это дает политикам возможность зарабатывать очки на этой повестке.

Однако, по мнению эксперта, после окончания парламентских выборов градус польской критики в адрес Украины пойдет на спад.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим человеком, который тянет на дно и своих спасателей. Представитель МИД РФ Мария Захарова согласилась с этим сравнением, уточнив, что «тонуть» Украине помогает сама Польша поставками оружия.