Политолог напомнил о Сталинграде из-за риторики Запада по спецоперации Политолог Безпалько напомнил о Сталинграде из-за риторики Запада по спецоперации

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Сейчас Запад использует выжидательную тактику времен Второй мировой войны, ожидая, кто победит в конфликте на Украине, чтобы поддержать победившую сторону, считает политолог Богдан Безпалько. Он напомнил, что США и Великобритания прекратили поставки Советскому Союзу ленд-лиза в ожидании исхода Сталинградской битвы, пишет «ПолитЭксперт».

Если Украина откажется от уступок, пусть воюет — пожалуйста. Тогда Киев войдет в конфликт и с Западом, ему перестанут выделять деньги, технику. Уже сейчас техника из Германии задерживается. Логика такая: мы не поняли, кто из вас выигрывает, поэтому пока подождем. Цинично, но рационально, — отметил Безпалько.

Он также рассказал о крупных потерях ВСУ в рамках спецоперации. По его мнению, когда Россия одержит победу в конфликте с Украиной, она сможет «диктовать любые условия» не только Киеву, но и Западу. Безпалько считает, что Херсонская и Запорожская области уже по факту являются российскими регионами. Он аргументировал свою позицию тем, что там уже выдают паспорта РФ и проводят отечественные праздники.

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал «сдвигом в позиции НАТО» заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, допустившего, что Украине придётся пойти на территориальные уступки для восстановления мира. Парламентарий отметил, что Запад постепенно приходит к осознанию, что Украина не способна одержать победу. Он добавил, что США и многие европейские страны придумывают варианты выхода из кризиса.