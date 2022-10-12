Политолог: МВФ фальсифицирует прогноз Украины для поддержки режима Киева Политолог Безпалько заявил о фальсификации МВФ прогноза Украины для поддержки режима Киева

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Международный валютный фонд мог не ухудшить экономический прогноз по Украине и тем самым сфальсифицировать ее показатели, исходя из политических соображений, связанных с поддержкой киевского режима странами Запада, заявил политолог Богдан Безпалько в комментарии для «Экономики сегодня».

Текущий уровень украинской экономики оценить сложно: Киев потерял часть своей территории, а сам он является воюющей стороной и сейчас даже не думает о развитии народного хозяйства. Оценки МВФ более чем условны и имеют политическую подоплеку, одно можно сказать наверняка — без западной помощи в данной стране случилось бы гораздо большее падение, — заявил Безпалько.

Согласно оценкам МВФ, рецессия на Украине составит 35%, а инфляция превысит 20% годовых. Эксперт напомнил, что проблемой прогноза МВФ по Украине являются не цифры, а то обстоятельство, что они почти не отличаются от апрельской позиции международной организации. Тогда Фонд также прогнозировал Украине спад в 35% при сопоставимых темпах роста цен.

Второй момент, отметил политолог, связан с ракетными ударами ВС России по критичной инфраструктуре — киевский режим доигрался с террористическими акциями на территории РФ и получил ответный удар, а это чувствительное потрясение для украинской экономики.

Международный валютный фонд ранее согласился, что Украине нужна помощь в размере около $5 млрд в месяц, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на пресс-конференции по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета. По её словам, МВФ сейчас ищет средства. По мнению представителей организации, украинской стороне требуются в основном гранты.

Как сообщил украинский Минфин, государственный долг страны по итогам августа вырос на 1,28% ($1,24 млрд) и достиг $98,03 млрд. При этом гарантированный госдолг составил $10,1 млрд. С момента начала спецоперации РФ Украина получила от государств-партнеров $6,5 млрд. В сумму вошли как гранты, так и кредиты. При этом неизвестно, какую сумму Киеву нужно возвращать. В марте МВФ одобрил помощь Украине в размере $1,4 млрд, Британия выделила $100 млн. В апреле Канада выдала Киеву кредит в размере $398 млн сроком на 10 лет.