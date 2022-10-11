Политолог: мобилизованные и добровольцы в корне изменят ситуацию в СВО Политолог Казаков: мобилизованные и добровольцы в корне изменят ситуацию в СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Появление на передовой 300 тысяч мобилизованных и 100 тысяч добровольцев в корне изменит ситуацию на фронте, считает советник первого главы ДНР Александра Захарченко, политолог Александр Казаков. По его словам, в текущий момент на многих участках боевых действий Россия удерживает оборонительные позиции, но вскоре вооруженные силы накопят достаточно сил чтобы перехватить инициативу, пишет «Царьград».

Мы сейчас проводим частичную мобилизацию, и появление на передовой 300 тысяч призванных и плюс ещё где-то 100 тысяч добровольцев перевернёт картину мира на линии фронта, — заключил Казаков.

Также эксперт заявил, что массированный ракетный удар российских войск по критической украинской инфраструктуре был очень правильным решением, так как позволил дезориентировать тыл врага.

Командир добровольческого батальона «Русский легион» БАРС-13 Сергей Фомченков ранее сообщил, что российские войска успешно выбили украинские подразделения из сел Терны и Новосадовое. По его словам, линию боевого соприкосновения удалось отодвинуть дальше от дороги, на которую ВСУ пытаются выйти, чтобы перерезать коммуникации и выйти в тыл в Сватово, Кременной, Рубежном и Северодонецке. Он добавил, что российские войска перешли к активной обороне.

Как заявили военные эксперты, подпавшие под мобилизацию россияне будут направлены как на пополнение фронтовых частей, так и в тыловые подразделения, потому что без них ситуация в зоне СВО вряд ли изменится. По оценкам экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, для перелома ситуации потребуется призвать от 500 тысяч до 1 млн человек, а сами мобилизованные будут направлены на пополнение фронтовых частей, где наблюдается острейшая нехватка личного состава.