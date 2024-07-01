Политолог Марков объяснил массовые аресты на Украине Политолог Марков: массовые аресты на Украине не связаны с попыткой госпереворота

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовые аресты членов общественной организации на Украине, которых подозревают в попытке отстранить от власти президента страны Владимира Зеленского, вряд ли связаны с реальной попыткой госпереворота, написал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его мнению, такие инциденты продолжатся.

Странное дело. В условиях разнузданного террора и явно неофашистского режима общественники планируют госпереворот? Это вряд ли. Но аресты идут во многих городах. Это реальный факт, — написал Марков.

В связи с окончанием полномочий Зеленского на Украине продолжатся подобные инциденты, уверен он. Будут как попытки отстранить украинского лидера от власти, так и «провокации властей», заключил Марков.

Ранее Служба безопасности Украины задержала граждан, планировавших захват здания Верховной рады и провокации после Дня Конституции страны (28 июня). Власти считают, что они готовили беспорядки в Киеве, которые должны были привести к госперевороту. По данным СБУ, организатор привлек сообщников из общественных организаций. Во время обысков у провокаторов нашли оружие и боеприпасы, телефоны, компьютерную технику и записи «с доказательствами преступных действий».