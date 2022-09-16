Политолог Марков назвал аморальным требование Польши на репарацию от РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Требование Польши к России о возмещении ущерба за Вторую мировую войну безосновательно и аморально, убежден политолог и директор Института политических исследований Сергей Марков. В беседе с «360» он отметил, что именно советский народ спас страну от нацистской оккупации, за что польским властям стоило бы благодарить его потомков. По словам эксперта, Польша «предала свое прошлое и своих спасителей».

Но Польша предала прошлое, своих спасителей и вместо этого хочет их ограбить и поработить. Это абсолютно аморальное и политически наглое поведение в типично польском стиле, — заявил политолог.

Марков убежден, что притязания президента Польши связаны с идеей возвращения к Речи Посполитой, которая владела территориями нынешней Украины и Белоруссии. Эксперт считает, что польские политики агрессивно настроены против России из-за того, что решили продолжить войну XV–XVII веков.

Накануне Дуда заявил, что Польша должна потребовать от России репараций за Вторую мировую войну. Это заявление он объяснил тем, что Россия присоединилась к этой войне вскоре после того, как Германия напала на Польшу.

Польша также потребовала военные репарации и от Германии. Нижняя палата парламента Польши (сейм) приняла резолюцию с требованием от Германии репараций за ущерб, причиненный стране в ходе Второй мировой войны. За резолюцию высказались 418 депутатов, четверо были против, еще 15 воздержались.