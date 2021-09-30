Политолог: любой канцлер Германии поддержит «Северный поток — 2»

Реализацию «Северного потока — 2» останавливать уже поздно, считает политолог, эксперт Немецкого общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер. По его мнению, любой новый канцлер Германии поддержит проект газопровода. Об этом пишут «Известия».

Я думаю, что уже слишком поздно останавливать проект и любой канцлер, будь то представитель ХДС (Христианско-демократического союза. — NEWS.ru.) или СДПГ (Социал-демократической партии Германии. — NEWS.ru.), всё равно поддержит проект, — сказал он.

Политолог отметил, что в крупных партиях ФРГ есть относительный консенсус о том, что проект должен быть завершён. Он уверен, что в Свободной демократической партии (СвДП) на самом деле не хотят останавливать запуск газопровода, а «Зелёные» будут решать другие вопросы, чтобы использовать их в коалиционных переговорах.

Главной проблемой является регулирование со стороны ЕС, и может случиться так, что «Газпром» не сможет удовлетворить его на 100%. Это более вероятно, чем то, что любое новое правительство Германии остановит проект, — заключил он.

Ранее британское издание The Telegraph сообщило, что неожиданные результаты выборов в Германии могут стать причиной задержки «Северного потока — 2». В материале СМИ отмечается, что немецкие партии выступают против газопровода и ставят России условия.

Выборы в парламент ФРГ выиграла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набравшая 25,7% голосов. Правящий блок ХДС/ХСС занял второе место с результатом 24,1%, показав самые низкие цифры за всю историю. Партия «Зелёные» набрала 14,8% голосов, либеральная Свободная демократическая партия — 11,5%, за ними следует «Альтернатива для Германии» с 10,3%. Левая партия, которая немного не добрала до пятипроцентного барьера (4,9%), тем не менее получила три прямых мандата и 39 мест в парламенте.