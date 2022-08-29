Политолог Лебедев: газовое эмбарго может расколоть Евросоюз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страны Балтии представили Еврокомиссии предложения для восьмого пакета антироссийских санкций, среди которых ограничения энергетического комплекса, торговли и системы SWIFT. Кандидат политических наук Сергей Лебедев рассказал «Экономике сегодня», что газовые санкции могут попросту расколоть ЕС, поскольку ряд стран очень зависит от топлива России и они не готовы к резкому завершению транзита со стороны «Газпрома».

Несмотря на то что антироссийские санкции наносят серьезный урон странам коллективного Запада, ряд членов ЕС продолжают попытки надавить на РФ при помощи новых ограничений. Однозначно сказать, что союз исчерпал свой ограничительный потенциал, наверное, нельзя, поскольку еще секторы экономики, которых санкции не коснулись, — заявил эксперт.

Лебедев не исключает того, что Евросоюз примет восьмой пакет санкций против РФ. По его мнению, все ограничится персональными санкциями, а также отключением оставшихся банков от SWIFT. Эксперт не считает, что европейские страны пойдут на эмбарго на импорт российского газа из-за угрозы энергетического кризиса.

Политолог Дмитрий Леви ранее отметил, что Россия может запретить реэкспорт своих углеводородов в ответ на предложенный странами Балтии восьмой пакет санкций. В случае принятия такой меры экспортировать российскую продукцию можно будет только в конкретные страны, но не дальше, что сделает невозможным поставки углеводородов в составе различных смесей.